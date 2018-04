Donna uccisa in casa: investigatori, non escludiamo nulla

(ANSA) - GENOVA, 8 APR - "Stiamo cercando di capire il contesto in cui è maturato l'omicidio. Non escludiamo nessuna eventualità". Lo ha detto il colonnello del comando provinciale dei carabinieri di Genova Riccardo Sciuto, che si è recato sul luogo dell'omicidio della donna di origini ecuadoriane trovata questa mattina in via Fillak, a Sampierdarena. "La cerchia di amicizie non è ristrettissima - ha concluso il colonnello - quindi cerchiamo di capire. Mancano all'appello alcune persone e le stiamo cercando".(ANSA).