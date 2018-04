Donna uccisa in casa: aveva denunciato marito nel 2004

Angela Jenny Reyes Coello, la donna uccisa a Genova, aveva denunciato il marito nel 2004 per maltrattamenti. I due avevano poi vissuto ancora insieme tra alti e bassi. Otto mesi fa, il marito era tornato in Ecuador perché i rapporti erano diventati di nuovo tesi. L'uomo, 52 anni, era tornato ieri dal Sudamerica. Era arrivato intorno alle 13 a Milano e la vittima era andato a prenderlo all'aeroporto del capoluogo lombardo per portarlo a Genova. Secondo una prima ricostruzione, arrivati in casa i due avrebbero iniziato a litigare davanti alla coinquilina della Coello che nel pomeriggio (e non di notte come appreso in un primo momento) avrebbe lasciato la casa proprio per la lite tra marito e moglie. L'uomo non avrebbe nemmeno disfatto le valigie che sono state trovate nell'appartamento.

In queste ore i carabinieri stanno interrogando il fratello del marito della vittima, che vive a Genova, e la coinquilina per ricostruire con esattezza gli ultimi momenti di vita della Coello. (ANSA).