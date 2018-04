Davis, Fognini ko, Italia eliminata

Fognini non è riuscito a battere Pouille nel primo singolare odierno dei quarti di finale di Coppa Davis e l'Italia è stata eliminata dalla Francia a Genova 3-1. Il match è finito 3-1 per il francese. Fognini aveva vinto 6-2 il primo set ma ha perso il secondo 6-1, il terzo al tie briek e il quarto 6-3. Fognini aveva iniziato molto bene la prima gara decisiva della giornata, mettendo sotto Pouille per 6-2 nel primo set. Nel secondo set, il francese, tra i primi dieci al mondo, è tornato a galla e ha vinto 6-1. Decisivo il finale del terzo set. Fognini si è trovato in vantaggio 5-3 rubando il servizio all'avversario e andando a servire per il 6-3, ma ha subito il break di Pouille. Sul 5-4 è andato 40-0 sul servizio del francese ma si è fatto annullare tre set point: due per merito di Pouille, che ha fatto due ace, uno mandando a lato un diritto. Al tie break ha vinto il francese, Fognini si è innervosito e ha perso il quarto set senza mai mettere in difficoltà l'avversario.(ANSA).