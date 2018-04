Valsesia tenta record mare-vetta M.Rosa

È partita da Genova l'impresa di Nico Valsesia, l'ultratrail runner, ciclista e campione di endurance che da più di vent'anni colleziona imprese sportive estreme in tutto il mondo. Tra oggi e domani Nico tenterà di stabilire un nuovo record: raggiungere in bici Gressoney La Trinité e da qui cominciare la scalata con sci da alpinismo fino alla vetta del Monte Rosa (4554 mt), dove l'arrivo è previsto per domani mattina. Dei 4554 metri di dislivello totale, Nico Valsesia affronterà in bicicletta i primi 1385 e gli ultimi 3169 metri con sci d'alpinismo. "Sono molto emozionato e non vedo l'ora di arrivare in vetta" commenta l'atleta di Borgomanero. La scalata del Monte Rosa è una delle tappe di avvicinamento all'impresa From Zero To Everest, prevista nel 2019. Progetti come questo nascono dalla combinazione delle sue principali passioni, il ciclismo e lo sci d'alpinismo. A oggi Nico ha stabilito il record mondiale di ascesa no-stop su 4 vette: Elbrus, Aconcagua, Kilimangiaro (più il test del Monte Bianco).