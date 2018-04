Precipita da muretto, muore davanti discoteca a Genova

Un ragazzo di 24 anni, di origini ecuadoriane, è morto la scorsa notte cadendo da un muretto davanti alla discoteca Kaoba (ex Estrella), nella zona di Dinegro. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e le volanti della polizia. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo, che era in compagnia di amici, si sarebbe sporto per recuperare una felpa e sarebbe precipitato per una decina di metri nell'area portuale sottostante. Gli investigatori stanno sentendo le persone con cui era per ricostruire il fatto.

Secondo quanto appurato dagli agenti delle volanti e della squadra mobile, il ragazzo era ubriaco e stava giocando a lanciare in aria la sua felpa. L'indumento a un certo punto gli sarebbe sfuggito di mano impigliandosi a uno spuntone. Il ragazzo si è sporto per recuperare la felpa ma ha perso l'equilibrio cadendo. La ricostruzione è stata confermata dagli amici della vittima ma anche da un buttafuori della discoteca e da un cittadino che ha visto la scena.

Il sostituto procuratore Giuseppe Longo ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per la morte di Harold Vivar Pluas. Il giovane ha fatto un volo di 10 metri. Quando sono arrivati i soccorritori, il 24enne, che viveva a Sampierdarena, era già morto. Il magistrato ha dato incarico al medico legale di eseguire l'autopsia, un atto dovuto per chiarire con esattezza le cause del decesso. Gli agenti delle volanti, coordinati dal primo dirigente Alessandra Bucci, hanno chiarito che si tratta comunque di una tragica fatalità. Il giovane era in compagnia di altri due amici: avevano passato la serata a ballare e bere in discoteca.