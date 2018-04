Festival maxi aquiloni a Imperia

Immaginate un drago cinese con la coda, lungo cinquanta metri o una salamandra di trentacinque metri e poi colorate piovre giganti. Non si tratta di creature mitologiche, ma degli aquiloni più grandi iscritti all'edizione 2018 di Sole & vento, il festival internazionale degli aquiloni che si è aperto oggi a Borgo Marina di Imperia, per proseguire fino a domani sera alle 19. Una cinquantina i partecipanti provenienti da Francia e Italia, che proporranno le proprie composizioni come 'Luna di Primavera' composto da più di 420 pezzi e dal diametro di 3 metri e 20 centimetri, con tubo avion in acciaio-alluminio. E' considerato il miglior aquilone della serie 24 punte. Il bordo della parte che rappresenta la luna è impreziosito da un nastro argentato mentre nella parte centrale è ornato con perline Swarovski. Tra gli aquiloni più piccoli un pesciolino di 20 centimetri.