Barazzutti, abbiamo perso giocando male

(ANSA) - GENOVA, 7 APR - "Si giocava contro uno dei doppi più forti del mondo non è che potessimo sperare di fare un risultato migliore". Così il capitano dell'Italia di Davis, Corrado Barazzutti, ha commentato la sconfitta nel doppio contro la Francia nella seconda giornata dei quarti di finale di Coppa Davis. "Il punteggio è molto severo, i nostri non hanno giocato sui soliti loro livelli. Oggi si poteva perdere ma giocando bene. Dispiace perdere con un risultato così anche se non era scritto da nessuna parte che questo punto dovevamo portarlo a casa". "Di sicuro i nostri ragazzi sono incappati in una giornata storta, non sono entrati mai in partita, non trovando mai continuità di rendimento insieme. Fognini e Bolelli oggi non sono riusciti ad esprimere le loro qualità, e il punteggio è molto severo", dice Barazzutti. Il capitano è ottimista per domani: "Ci aspettano due singolari da giocare alla pari. Siamo preparati".