A Genova il cuore si cura con il podismo

(ANSA) - GENOVA, 7 APR - Curarsi il cuore con il podismo.

Avviene alla Asl3 di Genova, esperienza unica in Italia. Il team del dottor Piero Calvario da anni sta portando avanti la riabilitazione cardiologica con lo sport e il 22 aprile, sul lago d'Iseo, 10 cardioatleti genovesi si cimenteranno in una gara podistica di 25 km. La loro preparazione è al rush finale.

Si tratta di una manifestazione a cui la riabilitazione cardiologica della Asl3 partecipa con i suoi atleti più allenati. L'evento, "Sarnico-Lovere run", è uno dei tanti cui partecipano i cardioatleti preparati dai medici della cardiologia riabilitativa della Asl3, diretta da Clavario. I genovesi che parteciperanno alla manifestazione costituiscono la nazionale italiana cardioatleti e sono tutti reduci da malattie cardiovascolari, infarti o interventi cardiochirurgici. Loro, come altri pazienti seguiti dalla riabilitazione cardiologica, sono stati inseriti in un programma di allenamenti che prevede anche la partecipazione a manifestazioni sportive con il Nordic Walking.