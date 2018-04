A Arvedi cittadinanza onoraria Sestri L.

(ANSA) - SESTRI LEVANTE (GENOVA), 7 APR - Il cavalier Giovanni Ardevi da oggi è cittadino onorario di Sestri Levante. Lo ha ufficialmente nominato il sindaco Valentina Ghio in base alla decisione del consiglio comunale. Le motivazioni sono da ricercarsi negli investimenti che Arvedi ha fatto nell'Arinox di Trigoso, divenuto uno dei poli più importanti al mondo nella rilamina di acciaio inox. "Oltre ad aver creato centinaia di posti di lavoro - ha sottolineato il sindaco - da anni l'azienda dà un prezioso sostegno a iniziative e manifestazioni sul territorio, oltre al fattivo intervento (350 mila euro) per la creazione dell'impianto sportivo nel parco Mandela". In perfetta forma, 80 anni compiuti, Giovanni Arvedi ha rimarcato: "La produzione ed il lavoro non possono essere staccati dal territorio. L'Arinox ed i suoi lavoratori fanno parte di una comunità ed è importante esserne protagonisti attivi. Questa è la cultura del nostro gruppo e proprio per questo sono orgoglioso dell'impianto sportivo che abbiamo aiutato a costruire".