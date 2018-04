Troppi cantieri a Rapallo, bus gratis

Sono tanti i cantieri aperti in città con modifiche al traffico e qualche disagio per i cittadini, così l'amministrazione comunale di Rapallo decide di mettere a disposizione bus gratuiti per sei ore al giorno.

L'iniziativa si chiama "Free CityBus Rapallo - Mobilità funzionale gratis al servizio dei cittadini" ed è stata messa a punto con Atp. Partirà lunedì prossimo. Il servizio prevede l'attivazione in via sperimentale di un servizio navetta, effettuato con due minibus da 19 posti su due linee, percorso Levante e percorso Ponente. Le linee saranno attive dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 da lunedì al sabato. Il servizio è sperimentale fino al 16 giugno e costerà al Comune 38 mila euro.

"Siamo soddisfatti di offrire a residenti e turisti questa opportunità totalmente gratuiti. Lavoriamo per migliorare Rapallo" ha detto l'assessore alla mobilità Alessandra Ferrara.

"Rivolgo un appello ai cittadini: servitevi di questo percorso di mobilità sostenibile", ha detto il sindaco Carlo Bagnasco.