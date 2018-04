Spezia, dirigente collabora a indagini

Ha reso la sua confessione nel corso dell'interrogatorio preliminare in rogatoria a Milano, dove si trova in custodia cautelare in carcere, Giuseppe Casalini, uno dei dirigenti della multinazionale cinese Mindray coinvolta nella vicenda degli appalti truccati della Asl 5. A quanto trapela dagli inquirenti, Casalini, al quale sono contestati i reati di turbativa e concussione, ha chiesto di essere sentito perché vuole collaborare: avrebbe ammesso la turbativa d'asta relativa a un bando regionale su ventilatori e altri presidi medici.

L'imprenditore avrebbe poi ammesso anche di aver pagato Massimo Buccheri, il dirigente della Asl della Spezia finito in carcere con le accuse di corruzione, concussione, turbativa d'asta, rivelazione del segreto d'ufficio e falso in atto pubblico. Emanuele Fiore, il rappresentante di zona della Mindray sentito a Genova, ha rigettato gli addebiti ma ha confermato di essere a conoscenza della turbativa.