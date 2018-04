In 3 mesi 70% pioggia di tutto il 2017

(ANSA) - GENOVA, 6 APR - Nei primi 3 mesi del 2018 in Liguria si è 'cumulata' pioggia tra il 45 e il 70% di tutta quella caduta in tutto il 2017. Lo comunica Arpal che ha effettuato una analisi delle precipitazioni. Le piogge si sono 'spalmate' su diversi giorni, senza creare così particolari criticità: alla Spezia, per esempio, è piovuto per 38 giorni, a Savona 29, a Imperia 27, a Genova 25 giorni. Marzo è stato il mese con più episodi piovosi: sempre alla Spezia si sono avute precipitazioni per 17 giorni su 31.

Nei primi tre mesi 2018 a Imperia sono caduti 280,2 mm (392 mm sul 2017) mentre a Savona 359,6 mm (540,6 mm nel 2017). A Genova 300,2 mm (515,4 mm in tutto il 2017) alla Spezia 349,6 (764.2 mm nel 2017). Ci sono poi luoghi che in 3 mesi hanno già raggiunto valori significativi: per esempio Urbe Vara Superiore, dove l'anno scorso sono caduti 1.431 millimetri di pioggia, in tre mesi ne ha già cumulati 906,8.