Si ribalta ambulanza, tre feriti a Sanremo

E' di tre feriti, tra cui la paziente, di 90 anni, il bilancio di un incidente in cui è rimasta coinvolta una ambulanza. E' avvenuto ieri sera a Sanremo nei pressi di strada Senatore Ernesto Marsaglia. Il mezzo della Croce Rossa si è ribaltato sul fianco sinistro per motivi da accertare, ma sembra in seguito alla frenata del conducente sull'asfalto scivoloso per la pioggia. La novantenne, che era stata dimessa dall'ospedale di Sanremo e doveva essere accompagnata a casa, ha riportato un taglio alla fronte. Feriti anche i due volontari: il conducente che ha riportato un taglio abbastanza profondo ad una mano e una volontaria che avrebbe riportato lesioni al bacino e altre contusioni. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 con i vigili del fuoco e la polizia municipale.