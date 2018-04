Liceale spaccia davanti a scuola Rapallo

Prima del suono della campanella spacciava droga davanti al liceo, poi andava a sedersi tra i banchi di scuola. Lo studente pusher, di 21 anni, è stato scoperto dai carabinieri ed è ora agli arresti domiciliari. E' successo a Rapallo davanti alla scuola Iiss-Liceti. Il giovane è stato notato davanti all'istituto scolastico dai militari impegnati nei controlli antidroga nelle scuole. Lo studente, hanno appurato i carabinieri, stava davanti all'istituto e spacciava prima di entrare in classe. Quando lo hanno bloccato in tasca aveva quattro dosi di marijuana e 400 euro. In casa, dopo la perquisizione, i militari hanno trovato altri 50 grammi di droga e un bilancino di precisione.