Fuga in moto senza patente né revisione, 6000 euro multe

(ANSA) - SAVONA, 5 APR - Era al volante senza aver mai conseguito la patente, su una moto senza revisione, per due volte non si è fermato al posto di blocco e nell'inseguimento successivo ha pure perso il casco. Una serie di violazioni che è costata una maximulta da 6 mila euro a un uomo di Finale Ligure (Savona). Viaggiando a bordo della sua moto ha deciso di non fermarsi all'alt di una pattuglia della polizia municipale di Finale: ne è nato un inseguimento nel quale, in un primo tempo, è riuscito a dileguarsi nel traffico. Poco dopo è stato nuovamente intercettato grazie al sistema di videosorveglianza, ma l'uomo ha deciso ancora di non fermarsi, urtando anche leggermente l'auto di pattuglia e perdendo nell'impatto il casco, probabilmente non allacciato. Alla fine è stato identificato: oltre alla fuga gli sono state contestate guida senza patente e senza casco e omessa revisione del veicolo. In totale ha ricevuto verbali per un importo complessivo di 6 mila euro circa e è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.