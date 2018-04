Dirigente Asl Spezia non risponde a gip

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Massimo Buccheri, il dirigente dell'Asl 5 della Spezia arrestato dalla Guardia di Finanza per la vicenda degli appalti truccati per l'azienda sanitaria. L'interrogatorio di garanzia che si è tenuto davanti al gip nel carcere di villa Andreini alla Spezia alle 9 è terminato in pochi minuti. Accanto a Buccheri il suo legale Andrea Corradino. Buccheri, ha detto l'avvocato, risponderà "nei prossimi giorni in un interrogatorio da concordarsi con il pubblico ministero". Un tempo necessario per studiare le oltre 400 pagine dell'ordinanza. Oggi sarà interrogato dal gip anche Riccardo Marangoni, uno degli imprenditori che secondo la Guardia di finanza sarebbero stati coinvolti nel disegno ordito da Buccheri per favorire l'impresa dell'ex consigliere regionale di Forza Italia Luigi Morgillo su alcuni lavori. Marangoni è ai domiciliari.