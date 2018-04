Arresti sanità Spezia: mediatore azienda respinge accuse

Ha risposto alle domande gel gip ma ha respinto le accuse Emanuele Fiore, "mediatore" nella divisione italiana della cinese Mindray, finito in carcere a Genova nell'ambito dell'inchiesta sui presunti appalti truccati nell'Asl 5. Fiore, detenuto a Marassi, è stato sentito su rogatoria dal giudice Riccardo Ghio. L'uomo ha negato tutto e ha dato una sua spiegazione su i fatti che gli vengono contestati.

L'interrogatorio verrà trasmesso ai pm di La Spezia che hanno coordinato le indagini della Guardia di finanza. Le misure cautelari, quattro in carcere e sette ai domiciliari, sono state eseguite martedì: in carcere è finito il dirigente della Asl Massimo Buccheri e tre dipendenti della multinazionale Mindray.

Al dirigente Asl sono contestati i reati di corruzione, concussione, turbativa d'asta, rivelazione del segreto d'ufficio e falso in atto pubblico, mentre ai rappresentanti della multinazionale i reati di corruzione e turbativa d'asta. Ai domiciliari imprenditori e professionisti 'amici' coinvolti a vario titolo tra i quali l'ex consigliere forzista Luigi Morgillo. (ANSA).