A Genova arriva il 'Mercato europeo'

Sono 45 i banchi di gastronomia e artigianato che da oggi all'8 aprile in piazza Caricamento a Genova daranno vita all'ottava edizione del 'Mercato europeo', organizzata ogni due anni da Anva Confesercenti. In vendita prodotti provenienti da Scozia, Irlanda, Francia, Belgio, Olanda, Germania, Polonia, Ungheria, Austria, Grecia e Spagna.

Ma anche da Argentina, Messico e Brasile. "Il Mercato europeo è diventato, dal 2004 ad oggi, un appuntamento tradizionale e atteso della primavera genovese.

L'impronta - commenta il presidente Massimiliano Spigno - è da sempre quella di privilegiare la qualità, come emerge da un allestimento arioso, che offre la possibilità di passeggiare agevolmente tra uno stand e l'altro e di guardarsi attorno, essendo piazza Caricamento uno snodo centrale tra il Centro storico e il Porto antico".

Al Mercato Europeo si aggiunge il limitrofo mercato dei prodotti tipici e artigianali in arrivo da tutta Italia, curato sempre da Anva e allestito nei gazebo sotto la Sopraelevata.