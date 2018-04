Torna in Italia Coppa del primo scudetto

La coppa assegnata dalla Figc nel 1898 per la conquista del primo scudetto torna in Italia. Si tratta della "Coppa Duca degli Abruzzi" conosciuta anche come "Coppa Challenge" che venne assegnata al Genoa per la conquista del primo scudetto nel 1898 e che rappresenta il "graal" del calcio italiano. Considerata scomparsa all'inizio della prima guerra mondiale è stata recentemente ritrovata e acquistata a Miami negli Usa dalla Fondazione Genoa 1893 ed è il simbolo del movimento del calcio italiano.

La presentazione ufficiale del trofeo, che è al momento sottoposto ad una accurata opera di restauro, è in programma il 3 maggio al Museo del Genoa ed è inserita nel fitto calendario delle celebrazioni per il compleanno numero 125 della società rossoblù.