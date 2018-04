Rubano da parcometri, minori denunciati

(ANSA) - GENOVA, 4 APR - Cinque minori stranieri sono stati denunciati dai carabinieri e dalla polizia municipale di Varazze per aver danneggiato i parcometri dei parcheggi comunali ed essersi impossessati delle monete contenute. I furti sono avvenuti nei mesi di febbraio e marzo scorsi. I minori stranieri, tutti domiciliati in una Comunità per minorenni, prendevano a calci i parcometri fino a quando non uscivano le monete. Gli inquirenti sono impegnati per capire se gli stessi siano gli autori degli atti vandalici avvenuti nello scorso weekend pasquale, che ha visto la rottura di numerosi vasi e fioriere presenti in città.