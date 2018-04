Nebbia a Genova, quattro voli dirottati

Quattro voli dirottati a causa della nebbia che è comparsa nel pomeriggio, inaspettata e insolita, a Genova. In particolare non sono riusciti ad atterrare al Colombo il volo da Londra di Rayanair, quello proveniente da Monaco della Lufthansa, un volo Klm da Amsterdam e un Blu Express da Tirana. La nebbia è rimasta sulla città un paio di ore, in concomitanza con la pioggia. Sono atterrati in Toscana e in Piemonte i voli dirottati. In particolare il volo proveniente da Londra di Rayanair è andato a Pisa come il Blue Express da Tirana mentre quello proveniente da Monaco della Lufthansa e il volo Klm da Amsterdam sono atterrati a Torino. La nebbia sarebbe stata causata da nuvole basse.