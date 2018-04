Nannini cade, interrotto concerto Genova

Infortunio sul palco ieri sera per Gianna Nannini a Genova, tappa del tour "Fenomenale". L'artista è scivolata mentre si esibiva al Rds Stadium dopo un'ora di show e non è più riuscita ad alzarsi. Il concerto è stato interrotto, tra gli applausi dei fan, e la Nannini è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi in codice giallo. Dopo la visita la cantante è stata dimessa.

"A costo di farlo seduta, stasera il concerto lo faccio". Gianna Nannini non si fa fermare dalla caduta di ieri sera durante il concerto a Genova, e conferma l'appuntamento di stasera a Montichiari (Brescia), tappa del suo "Fenomenale Il Tour". "Mi dispiace aver interrotto un concerto bellissimo a quattro pezzi dalla fine - aveva scritto nella notte su Facebook la rocker senese -. Purtroppo salendo sulla pedana rialzata, nel buio sono caduta nel vuoto. Ho un grosso problema al ginocchio (sinistro, ndr), ma ci vediamo a Montichiari e.... tutti seduti!".