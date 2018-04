Cosmetici anti età targati Genova

Dagli scarti della produzione vitivinicola nasce una nuova generazione di cosmetici 'amici' dell'ambiente. E' un innovativo processo biotech, che sfrutta uno speciale forno a microonde per estrarre dalla vinaccia i polifenoli, le famose molecole anti età che spopolano in creme, maschere e lozioni. L'idea è stata sviluppata da Acadermic, spin-off dell'Università di Genova tra i 15 finalisti di 'BioInItaly Investment Forum & Intesa SanPaolo StartUp Initiative', il 'talent' delle biotecnologie promosso per aiutare le startup italiane in cerca di investitori. "Siamo riusciti a portare sugli scaffali di alcune farmacie genovesi i primi prodotti cosmetici nati dalla vinaccia", spiega Chiara Lacapra di Acadermic. "L'obiettivo era dare una seconda vita a questi residui vegetali che per le aziende vitivinicole rappresentano uno scarto difficile da smaltire, sia per una questione economica che ambientale perché i polifenoli a contatto col terreno rischiano di 'rubare' ossigeno alle piante".