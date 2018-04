Commissione lampo in Comune a Genova, polemiche su gettone

E' durata 18 minuti la commissione consiliare Bilancio convocata per discutere la delibera di giunta sulla vendita degli immobili di Fiera di Genova in vista dell'attuazione del Waterfront. Dopo l'approvazione di altre due delibere, la seduta è stata rinviata su richiesta del consigliere Pd Stefano Bernini per avere in aula l'assessore all'Urbanistica Simonetta Cenci: "La delibera - spiega Bernini - è poco chiara, ricalca l'accordo tra Regione e Comune e non dà indicazioni sul futuro delle aree". L'assessore al Bilancio Pietro Piciocchi, che aveva convocato da solo la commissione, ha provato a contattare la collega invano. "La presenza di Cenci non era prevista", ha precisato. Seduta "lampo" ma con gettone di presenza (80 euro netti) per i 20 consiglieri in aula.

"Abbiamo svolto commissioni anche più brevi - rivela Stefano Giordano, consigliere M5s, sottolineando lo spreco di denaro pubblico - anche sotto i tre minuti". "I consiglieri potrebbero rinunciare al compenso", ha suggerito con ironia Piciocchi.