Capitaneria conferma inquinamento a Paraggi

Va normalizzandosi la situazione nella baia di Paraggi - tra Santa Margherita Ligure e Portofino - dove ieri pomeriggio c'è stato uno sversamento di idrocarburi. Il sopralluogo di questa mattina di Capitaneria di Porto, Area Marina e Comune ha dato esito positivo. "Fortunatamente non ci sono conseguenze alla zona che si trova nell'Area Marina Protetta di Portofino - spiega il comandante della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure Antonello Piras - stiamo accertando cosa sia realmente successo e quale sostanza sia stata sversata, presumibilmente olio per motore". L'allarme era scattato ieri pomeriggio quando alcune persone sulla spiaggia hanno notato una persona, sembra un dipendente di uno degli stabilimenti balneari presenti, con una tanica da cui è fuoriuscito l'idrocarburo finito in mare. Si stanno compiendo gli accertamenti del caso su cui è stata aperta un'inchiesta.