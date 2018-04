Il Caseificio Val d'Aveto diventa marchigiano

Sabelli, tra le maggiori industrie casearie italiane a compagine familiare, con sede ad Ascoli Piceno, acquisisce il Caseificio Val d'Aveto, produttore di nicchia di yogurt colato e formaggi tradizionali nel segmento premium. L'azienda è nata più di 25 anni fa con la produzione di formaggi tipici liguri e si è specializzata successivamente nella produzione di yogurt con l'antica tecnica della colatura. Gli azionisti fondatori, le famiglie Cella-Pastorini e Fontana, rimarranno con quote di minoranza per dare continuità al business e proseguire con la tradizione. Sabelli cresce organicamente e tramite acquisizioni in nicchie ad alto valore aggiunto che proiettano il gruppo caseario a raggiungere i 150 milioni di euro di fatturato consolidato. Caseificio Val d'Aveto ha generato nel 2017 un fatturato di circa 4 milioni e vanta una crescita significativa dei volumi nei mesi recenti grazie alle richieste di clienti specializzati interessati ai prodotti premium del caseificio.