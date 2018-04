I Carbuné di Genova passano alla Culmv

(ANSA) - GENOVA, 3 APR - Accordo fatto: i lavoratori della Pietro Chiesa passeranno alla Culmv. Per superare lo scoglio dei tempi che non coincidono, visto che la storica compagnia dei carbunè andrà in liquidazione a maggio e l'approvazione del piano di risanamento della Culmv, passaggio obbligato, non arriverà prima di giugno, i portuali saranno assunti come soci speciali, cioè a tempo determinato. Con il via libera al piano diventeranno soci a tutti gli effetti. L'incontro in prefettura, presenti Autorità portuale, terminalisti, sindacati e i rappresentanti di 'Chiesa' e Culmv, ha risolto il nodo della ricollocazione dei 25 lavoratori (21 soci e 4 dipendenti) della 'Chiesa' e della continuità occupazionale. "Presenteremo istanza per far diventare in via transitoria soci speciali i 25 della 'Chiesa' e i nostri 53 interinali", dice il console della Culmv Antonio Benvenuti. Soddisfatti i sindacati: "Ci auguriamo di aver trovato una soluzione che possa essere definitiva nel breve-medio periodo" dice Enrico Ascheri (Filt-Cgil porto).