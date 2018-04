Gay Pride: Bucci, non c'è contrarietà ideologica

"Nessuna contrarietà ideologica, ma ho detto sin dai giorni successivi alla mia elezione che non avremmo concesso patrocini a iniziative divisive. Saremo comunque impegnati offrendo sicurezza e decoro affinché tutto possa svolgersi nella maniera migliore e nel rispetto di chi deciderà di intervenire". Il sindaco di Genova Marco Bucci risponde con un messaggio sulla propria pagina Facebook al coordinamento Liguria Rainbow che ha organizzato il Genova Gay Pride e altre iniziative contro l'omofobia alle quali il Comune ha rifiutato di concedere il patrocinio. Dopo la polemica dei giorni scorsi, oggi la replica del primo cittadino: "Il compito di un'amministrazione pubblica è confrontarsi con tutti i cittadini e saremo lieti di poterlo fare con i rappresentanti del coordinamento 'Liguria colorata pride' che negli ultimi giorni ci ha indirizzato una lettera aperta". Marco Bucci invita quindi il comitato a mettersi in contatto con la segreteria per fissare un appuntamento.