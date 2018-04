Fognini, Genova ci darà una mano

"E' stata una bella emozione, abbiamo fatto il pieno di entusiasmo per le sfide contro la Francia. Genova si farà sentire, ci darà sicuramente una mano e lo ha dimostrato fin da oggi". Lo ha detto il capitano degli azzurri di tennis e ligure doc Fabio Fognini commentando l'abbraccio collettivo di oggi pomeriggio nel porticato di Palazzo Ducale a Genova dove centinaia di appassionati e tantissimi bambini hanno dato il benvenuto alla squadra che da venerdì affronterà la Francia nei quarti di finale di Coppa Davis. Un'iniziativa fortemente voluta da Regione Liguria e Comune di Genova per fare in modo che tutta la città potesse avere la possibilità di stringersi attorno alla squadra italiana guidata da Fognini, che è stato protagonista insieme ad Andreas Seppi di un autentico bagno di folla.