E' morto Arrigo petacco

(ANSA) - LA SPEZIA, 3 APR - E' morto nella sua casa di Porto Venere (La Spezia) all'età di 89 anni Arrigo Petacco.

Giornalista, saggista, storico e sceneggiatore italiano è stato tra l'altro direttore del quotidiano La Nazione di Firenze e del mensile Storia Illustrata. Il suo ultimo lavoro 'Caporetto, scritto insieme all'ex giornalista de L'Unità Marco Ferrari, è uscito pochi mesi fa. Lascia le figlie Carlotta, consulente editoriale e Monica, caporedattore del Tg2. Arrigo Petacco era nato a Castelnuovo Magra (La Spezia) il 7 agosto 1929. Ha sceneggiato film e realizzato programmi televisivi di successo. Nei suoi libri, spesso dedicati alla Seconda Guerra Mondiale, ha affrontato grandi misteri della storia, ribaltando spesso verità giudicate incontestabili. Fra gli altri, pubblicati da Mondadori: Dear Benito, caro Winston; I ragazzi del '44; Il Prefetto di ferro; L'archivio segreto di Mussolini; Regina. La vita e i segreti di Maria José; Joe Petrosino; Faccetta Nera; Eva e Claretta.

Cordoglio del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e dell'assessore alla Cultura Paolo Asti per la scomparsa Petacco. "A nome dell'Amministrazione comunale della Spezia e della comunità cittadina - dichiara il Sindaco - esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Arrigo Petacco. Con lui se ne va un'altra grande personalità culturale del nostro territorio, che, grazie alle sue doti di scrittore e storico, ci ha fatto conoscere aspetti molto importanti della nostra vita e delle vicende di questo paese". "Per Arrigo Petacco - afferma Asti - ho sempre nutrito sentimenti di affetto e ammirazione. Ammirazione per la sua capacità di raccontare, in modo semplice, le complessità degli avvenimenti storici, qualità che mi permisero di candidarlo, con successo, al Premio Ignazio Silone"