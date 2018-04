Arresti sanità Spezia: a dirigente Asl soldi e un'autoradio

Mille e, per una volta, anche 5 mila euro ma anche un'autoradio e qualche elettrodomestico utile in cucina. Sono questi i benefit che, secondo quanto trapela da fonti investigative, il dirigente dell'Asl 5 Spezia Massimo Buccheri avrebbe ottenuto per costringere alcuni appaltatori a rifornirsi da aziende amiche dietro la minaccia di ritardare i pagamenti o di procedere in contestazioni sui lavori. Secondo gli inquirenti inoltre sarebbe stata truccata una gara il cui bando era stato diviso in due lotti da 280 mila e 135 mila euro a favore della multinazionale cinese Mindray. Per cambiare le carte in tavola era stata alterata la formula matematica compresa in una tabella per l'attribuzione del punteggio relativo all'acquisizione di attrezzature come apparecchi per anestesia e altri dispositivi utili al pronto soccorso. In cambio Buccheri avrebbe ricevuto denaro e promesse di denaro dai dirigenti della multinazionale.

Ma sono molte le gare finite sotto la lente d'ingrandimento della Guardia di finanza che durante le indagini hanno effettuato intercettazioni e pedinamenti: tra queste un appalto relativo all'Asl di Massa per l'emissione di titoli di efficienza energetica e la falsificazione di un verbale di gara nell'Asl toscana per la costruzione del Palazzetto dello sport.

Intanto, il direttore Generale dell'Asl5 Conti ha annunciato di aver dato incarico a un avvocato perché l'Asl, ha detto "si considera parte lesa". Non è escluso che vengano presi anche provvedimenti interni. (ANSA).