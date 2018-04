Code a tratti su autostrade per rientro

Traffico intenso sulle autostrade liguri per il rientro dal ponte pasquale. In particolare si registrano code a tratti tra la A26 e la A10 Genova-Ventimiglia provenendo da Gravellona Toce verso Genova. E poi sempre code a tratti in A12 tra Chiavari e Genova Nervi. Nel pomeriggio si sono registrate code a tratti anche di 30 chilometri tra Albenga e Savona.