Traffico intenso su autostrade liguri

Pasqua di passione sulle autostrade liguri per due incidenti e traffico intenso verso le località di mare e turistiche. In A26 un tamponamento tra otto macchine tra Masone e il bivio con la A10 crea rallentamenti e code. Si registrano tre feriti lievi. Ancora un tamponamento tra due macchine tra Pegli e Pra' crea code tra aeroporto e Voltri. Si registra traffico intenso in A12 con code a tratti tra il bivio A12/A7 Milano-Genova e Rapallo per traffico intenso e coda in uscita a Recco per traffico intenso sula viabilità ordinaria.

Infine coda di tre chilometri tra Altare e bivio A6/A10 Savona e coda tra Ovada e bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso.