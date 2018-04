5 Terre, soccorsa turista su sentiero

(ANSA) - LA SPEZIA, 01 APR - Soccorsa una ragazza sul sentiero tra Monterosso e Vernazza, che è scivolata sbattendo violentemente il bacino. La giovane, 28 anni spezzina ma residente in Francia, è scivolata mentre stava percorrendo un tratto di scalinata che scende in maniera ripida. Sul posto il soccorso alpino che l'ha stabilizzata e, con l'aiuto dei vigili del fuoco, l'ha trasportata con la portantina per mezzo chilometro sino a Monterosso. Da lì con l'ambulanza è stata trasferita al pronto soccorso della Spezia. Sono molti i turisti che in questa domenica di Pasqua hanno preso d'assalto stazioni e sentieri delle Cinque Terre. Il sentiero sul quale è scivolata la ragazza secondo i vigili del fuoco era aperto pur trovandosi in pessime condizioni. Nonostante questo sono molte le persone che lo affrontano con calzature non adeguate.