Tennis:Francia a Genova per quarti Davis

La squadra francese di tennis che disputerà contro l'Italia i quarti della Coppa Davis a Genova è arrivata nel capoluogo ligure e ha sostenuto nel pomeriggio la prima seduta d'allenamento sui campi del Tennis club Genova. I ragazzi del capitano Yannick Noah saranno in campo anche domani, fra le 10 e le 16, sempre al Tc Genova. Gli azzurri del capitano Corrado Barazzutti arriveranno a Genova in serata e domani sosterranno la prima seduta d'allenamento. Nel frattempo si sta andando verso il tutto esaurito a Valletta Cambiaso che ospiterà l'evento dal 6 all'8 aprile. Al momento sono stati venduti tutti i 2.500 biglietti della tribuna superiore e rimangono solo 30 abbonamenti di Primary position (costo euro 180) che valgono per tutte le cinque giornate di Davis e Fed cup, e pochissimi biglietti per la giornata di domenica al costo di 90 euro.