Samp, col Chievo terzo ko consecutivo

(ANSA) - GENOVA, 31 MAR - Terzo ko consecutivo per la Sampdoria oggi a Verona contro il Chievo che supera in rimonta gli uomini di Giampaolo. Al 25' un rigore concesso da Orsato che ha chiamato la Var per un contatto di Radovanovic su Zapata viene trasformato dall'inossidabile Quagliarella al 28'. La Samp prova a addormentare la partita e le squadre vanno negli spogliatoi con i blucerchiati in vantaggio. Al 58' esce Zapata per Ramirez che fa scalare avanti Caprari in tandem con Quagliarella. Il bomber blucerchiato lascia poco dopo il posto a Alvarez: Il tempo di aggiustarsi e il Chievo pareggia con Castro. La Samp sparisce dal radar, a parte lo sprazzo di Caprari che accomoda la palla in braccio a Sorrentino. Il Chievo ci crede e al 79' raddoppia con Hetemaj, gol la cui regolarità è certificata dalla Var. A nulla servono per le truppe blucerchiate i 5' di recupero.