L'Uovo Gigante pronto per Pasqua Rapallo

E' già pronto e fa bella mostra di sè a Rapallo 'L'uovo di Pasqua gigante', colmo di sorprese per tutti i bambini che domani faranno a gara nel tentativo di romperlo per ricevere in cambio giochi, dolci e altri regali. Lo ha annunciato il Comune della cittadina turistica spiegando che l'appuntamento, organizzato con la collaborazione del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, è per domani presso il Chiosco della musica, sul lungomare, a partire dalle 10,30.

Da stamani, l'uovo gigante fa già bella mostra di sé ma può solo essere ammirato. A Pasqua, invece, i bambini potranno provare a romperlo. Cento di loro, a estrazione, saliranno nel chiosco per tentare l'impresa che secondo i costruttori dell' uovo, i soci del Circolo Pescatori, non sarà facile. Di sicuro per tutti i bambini ci sarà in omaggio un piccolo uovo di cioccolato e un bel regalo.