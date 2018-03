Genoa spreca, Spal pareggia contropiede

(ANSA) - GENOVA, 31 MAR - Due rigori assegnati, uno dei quali in braccio al portiere della Spal e l'altro che resta decisamente dubbio nonostante la Var, non bastano al Genoa che consente agli uomini di Semplici in 10 dalla mezz'ora del pt di portarsi a casa un punto e festeggiare come se a Genova avessero vinto loro. Il Genoa parte aggressivo e si procura il rigore dopo 3' che Lapadula spreca. Il Genoa non demorde e poco dopo sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Lapadula sugli sviluppi di un angolo. La Spal non riesce a rendersi pericolosa nemmeno con Antenucci parato da Perin. Al 24' Lapadula recupera palla in area e scarta Meret ma Vicari respinge sulla linea.

Lapadula cade, lamenta il contatto negato a gran voce da Vicari.

Giacomelli chiama la Var e decide che c'è stata una spinta di Vicari su Lapadula. Il rigore è dubbio, Vicari espulso e Lapadula trasforma. Spal in 10 risponde in contropiede: Lazzari fulmina Perin. Il Genoa tenta la reazione con Rossi prima e Lapadula e Medeiros sul finale ma non la spunta.