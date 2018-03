Concerti abusivi, denunciata titolare

(ANSA) - GENOVA, 31 MAR - I carabinieri e la guardia di finanza hanno denunciato la titolare di un circolo Acli di Carasco perché avrebbe usato abusivamente gli spazi sociali per concerti e spettacoli dal vivo. Secondo quanto appurato dagli inquirenti, la donna, 56 anni, non aveva la licenza e avrebbe fatto entrare nel circolo anche persone non tesserate oltre a vendere cibi e bevande a non soci. I carabinieri hanno multato la titolare, per 5.300 euro, per omessa installazione del misuratore fiscale, omessa comunicazione della rilevazione acustica ed esercizio di spettacolo senza licenza dell'autorità.