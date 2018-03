Cgil, Bucci valuti meglio temi gay pride

"La decisione del sindaco di Genova di non garantire il patrocinio (gratuito) del Comune al gay pride che si svolgerà a giugno è un grave passo indietro in tema di diritti e di civiltà". Lo afferma la segreteria Camera del Lavoro Metropolitana di Genova. "Al contrario di quanto si afferma, questa si raffigura come una scelta divisiva e portatrice di gravi segnali di intolleranza - dice la Camera -.

Il gay pride genovese ha sempre registrato manifestazioni pacifiche ed allegre che hanno avuto il merito di mescolare sessualità, nazionalità, religioni e culture diverse proponendo pari diritti e pari dignità per tutti. La Cgil genovese sarà, come sempre, convintamente presente alla manifestazione.

Invitiamo il sindaco ad approfondire meglio le tematiche e le motivazioni della manifestazione. Sicuramente potrà meglio valorizzare lo spirito della stessa e riconsiderare una posizione che eviti una pessima figura ad una città da sempre all'avanguardia nella tolleranza e nella rivendicazione dei diritti".