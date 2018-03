Auto capotta e sbatte contro bus in A7

(ANSA) - GENOVA, 31 MAR - Coda tra il bivio A7/A10 Genova Ventimiglia e il bivio A7/A12 Genova-Livorno, in direzione Milano a causa di un incidente. Una macchina, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata e ha sbattuto contro un pullman. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, che hanno trasportato il conducente della vettura in codice giallo all'ospedale San Martino. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.