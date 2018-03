Piana presidente Consiglio, vice al Pd

Non ha retto al test dei numeri l'ipotesi di un'intesa centrodestra-M5S per l'elezione del nuovo vicepresidente del Consiglio regionale della Liguria. Il nuovo presidente dell'assemblea è Alessandro Piana, capogruppo della Lega nell'assemblea, che sostituirà Francesco Bruzzone neo eletto al Senato, carica incompatibile con quella di consigliere regionale. Piana ha ottenuto 16 preferenze, tante quante i consiglieri di centrodestra presenti in Consiglio. Il nuovo vicepresidente dell'assemblea eletto con 10 preferenze è Luigi De Vincenzi (Pd) , che avrebbe incassato il sostegno degli otto consiglieri del suo partito e dei due di Rete a Sinistra. De Vincenzi ha superato il candidato del M5S Andrea Melis , che ha ottenuto 5 preferenze, quanti sono i consiglieri pentastellati.

La votazione è stata unica e a scrutinio segreto. I consiglieri hanno potuto indicare un solo nome nella scheda: il più votato è stato eletto presidente, il secondo vicepresidente.