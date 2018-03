Musei Genovesi, a marzo +60% visitatori

(ANSA) - GENOVA, 30 MAR - Sono cresciuti in media del 60% con picchi del +90% nella seconda domenica di marzo i visitatori nei musei civici genovesi nelle domeniche gratuite, iniziativa nata alcuni anni fa e rivitalizzata dall'assessorato alla Cultura di Elisa Serafini, che ha promosso una nuova campagna di comunicazione sui canali digitali e web con l'obiettivo di sensibilizzare i più giovani. Il boom riguarda in particolar modo i musei di Strada Nuova, il Museo d'Arte Orientale Chiossone, il Sant'Agostino e il Museo di Storia Naturale ma anche musei più periferici come le Raccolte Frugone di Nervi e il Museo Archeologico di Pegli. "Di questi tempi non è semplice 'convincere' i giovani a andare nei musei. Per questo abbiamo scelto di scommettere su social e web - ha detto Serafini -. E' stato sufficiente un investimento a costo 0 per valorizzare questa iniziativa. Ogni amministratore pubblico ha il dovere di lavorare basandosi su dati, con l'obiettivo di produrre risultati misurabili in modo quantitativo e qualitativo".