Genova vuole supermulte per chi abbandona rifiuti

"Triplicare o decuplicare le sanzioni previste dalla legge nazionale per chi abbandona rifiuti, specialmente i pericolosi, in maniera illegale". E' la proposta al Governo di Stefano Garassino, assessore alla Sicurezza del Comune di Genova a margine della presentazione di nuove microtelecamere contro le discariche abusive. "Agiremo attraverso Anci - dice - perché oggi è troppo conveniente liberarsi di rifiuti ingombranti e pericolosi in modo illegittimo". Un esempio: l'abbandono di una lastra di amianto porta a 1200 euro di multa e il fatto costituisce reato solo se il soggetto è un'impresa iscritta alla Camera di commercio. Da inizio 2018 la polizia locale ha scoperto 12 casi. Il Comune ha a disposizione 312 telecamere, 35 le posizionerà su aree a rischio discarica. I tecnici di Amiu e gli agenti della polizia locale hanno individuato 260 postazioni di raccolta che sono oggetto di abbandoni oltre a 58 siti che, per la loro posizione defilata, sono particolarmente utilizzati quali discariche abusive.