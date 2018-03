Droga al posto di videocassette, arresti

(ANSA) - GENOVA, 30 MAR - Il negozio di videocassette come copertura per lo spaccio di droga. Per questo la squadra mobile ha arrestato due genovesi di 60 e 56 anni a Nervi. Gli arresti sono scattati dopo avere assistito a uno strano via vai dal negozio di persone che uscivano senza una videocassetta in mano.

Gli agenti hanno allora fermato un presunto cliente che è stato trovato in possesso di una dose di cocaina. I poliziotti hanno controllato la videoteca e hanno sorpreso il gestore con alcune dosi di cocaina nascoste in tasca. All'interno dello stesso locale gli agenti hanno anche rinvenuto una somma di denaro e un bilancino di precisione. Tra le persone controllate all'interno della videoteca c'era anche un 60enne genovese, abituale frequentatore che aveva con sé quasi duemila euro. Sono state perquisite le abitazioni del titolare e del sessantenne, oltre che un garage di quest'ultimo, dove sono stati trovati 1 kg di cocaina, 7 di hashish e uno di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi.