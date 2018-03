Volotea unisce Genova a Madrid

(ANSA) - GENOVA, 29 MAR - Da domani Genova e Madrid saranno collegate da un nuovo volo della compagnia aerea Volotea, disponibile tutti i lunedì e venerdì per un totale di 20.000 posti in vendita. Lo annunciano il presidente e fondatore della società Carlos Muñoz e il presidente dell'Aeroporto di Genova Paolo Odone.

"Siamo davvero orgogliosi di poter accorciare le distanze tra Italia e Spagna grazie a questo nuovo collegamento. - afferma Muñoz - Con il volo Genova-Madrid, la nostra offerta in Liguria si arricchisce ulteriormente e siamo certi che le nuove rotte in calendario per i prossimi mesi, contribuiranno a stimolare il traffico da e verso la Regione". "Genova si collega a un'altra grande capitale europea", commenta Odone.

Il vettore ha in programma altre novità per i suoi passeggeri genovesi: dal 26 maggio verrà inaugurato il nuovo volo verso Lampedusa, il giorno dopo il collegamento con Lamezia Terme e infine il 29 maggio verso Mykonos.