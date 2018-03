Pasqua: a Genova musei aperti

In attesa dell'arrivo dei turisti, ma anche per i genovesi che resteranno in città, musei civici aperti a Genova, nelle giornate festive di domenica 1 e lunedì 2 aprile. Non solo, da venerdì 30 marzo a Pasqua compresa, per venire incontro alle famiglie, saranno organizzate iniziative rivolte ai visitatori più piccoli. Tra le strutture aperte, il Mu.Ma - Galata museo del mare, il museo di Pegli, quello di Nervi, il Castello d'Albertis, la Commenda di Pré, la loggia della Mercanzia e ancora il museo di Storia naturale Giacomo Doria, il museo Diocesano, la "casa di Colombo", le torri di Sant'Andrea, ma anche ViadelCampo29Rosso, le torri della Cattedrale di San Lorenzo, il museo della Lanterna e il parco di villa Pallavicini. I musei di Strada Nuova (palazzo Bianco, palazzo Rosso, palazzo Tursi) e il museo di Arte contemporanea Villa Croce invece saranno aperti solo la domenica e non il lunedì di "Pasquetta".