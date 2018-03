Malacalza, piccoli azionisti in Cda

(ANSA) - GENOVA, 29 MAR - Malacalza Investimenti sostiene l'entrata nel Cda di un rappresentante dei piccoli azionisti. Lo ha annunciato in assemblea il legale del primo azionista. "In considerazione dello sforzo finanziario profuso dall'azionariato e dai piccoli azionisti, che negli ultimi quattro anni, vale la pena di ricordare, hanno contribuito ad assicurare la copertura di aumenti del capitale per oltre euro 2,2 miliardi complessivi, Malacalza Investimenti non può non condividere e fare propria la richiesta, da più parti pervenuta, di aprire il Consiglio di Amministrazione ad un rappresentante di piccoli azionisti". Poi ha chiesto all'ad Fiorentino di spiegare i costi dell'aumento di capitale e di rafforzamento patrimoniale e "il grave episodio della crisi di liquidità a metà novembre 2017" a seguito della "fuga di depositanti" provocata da un comunicato stampa che ha suscitato allarme.