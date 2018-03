I carbunin verso assunzione alla Culmv

L'incontro in prefettura ha fatto rientrare lo sciopero dei lavoratori della Pietro Chiesa che ieri aveva bloccato i varchi portuali facendo congestionare il traffico in città. Per ricollocare i 25 portuali della storica compagnia del carbone, avviata alla liquidazione, al tavolo è tornata a farsi strada l'ipotesi di un passaggio alla Compagnia Unica. Siccome però i tempi non coinciderebbero con quelli della liquidazione, visto che la possibile assunzione sarebbe legata alla presentazione del piano di risanamento della Culmv, previsto a fine maggio e all'ottenimento di tutte le autorizzazioni, che richiederà almeno un altro mese, i terminalisti del porto di Genova sarebbero disponibili ad una soluzione ponte, cioè a occupare temporaneamente i lavoratori della Pietro Chiesa, in attesa della conclusione di tutti i passaggi.