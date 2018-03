Davis: azzurri in campo in piazza De Ferrari a Genova

Un campo in erba sintetica in piazza De Ferrari per portare il tennis della Coppa Davis nel centro città. Un campo dove potranno giocare i bambini e dove i cittadini potranno vedere palleggiare gli azzurri Paolo Lorenzi, Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Andreas Seppi e Fabio Fognini. Avverrà il 3 aprile dalle 15 alle 19 e annuncerà la sfida alla Francia (6-8 aprile). Gli azzurri giocheranno con i bambini che al trofeo Ravano avevano scelto di partecipare alle sfide di tennis. "Un evento come la Coppa Davis non poteva essere presentato in modo ordinario - dice l'assessore comunale alle politiche giovanili Elisa Serafini - così trasformiamo piazza De Ferrari in un campo da tennis. Sarà una grande occasione di marketing territoriale".

"La Coppa Davis sarà un grande appuntamento di sport e un grande evento di piazza. L'obiettivo è che tutta la cittadinanza possa ammirare i campioni azzurri e che i più piccoli possano giocare con loro", sottolinea l'assessore regionale allo Sport Ilaria Cavo.